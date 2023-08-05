عشرات الوفيات والمفقودين في أسوأ موجة أمطار وفيضانات منذ 140 عاما بالصين

تمر الصين بأسوأ موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد منذ 140 عاما، حيث توفي نحو 30 شخصا مع إدراج 18 آخرين على قائمة المفقودين، في الوقت الذي أشارت قناة «تشانل نيوز آشيا» إلى أن أعداد الوفيات زادت 10 آخرين، في ظل الفيضانات التي تضرب مدينة بادونج، الواقعة على بعد 150 كيلومترا من العاصمة الصينية بكين.

إجلاء أكثر من 600 ألف شخص من مسكنه

وأجلت السلطات الصينية، أكثر من 600 ألف ساكن من المناطق المعرضة للخطر ويمكن وصول الفيضان إليها، خاصة أن العاصفة «دوكسوري» التي تضرب البلاد بدأت بإعصار في الفلبين ثم تحرك إلى البر الرئيسي الصيني الجمعة الماضي، في أسوأ موجة أمطار في آسيا لم تحدث من 140 عاما، وأشارت الصين إلى أن الإخلاء كان الثاني من نوعه قبل إخلاء أولي تم بإجلاء 847,400 شخص من المنطقة.

2.8 مليون دولار مساعدات من الصليب الأحمر

بدورها قامت جمعية الصليب الأحمر الصينية بتخصيص 2.8 مليون دولار لمساعدة المتضررين في بكين وخبي ووتيانجين، لإعادة تسكينهم، وكذلك إعادة الإعمار فيما بعد الكارثة، مع استمرار فرق الإنقاذ في عملها، وجاءت هذه الأموال عقب تخصيص 14 مليون دولار أمريكي حيث ستعمل هذه الأموال على دعم أعمال الترميم وإعادة بناء البنى التحتية ومرافق الخدمات العامة المختلفة.

وضرب الفيضان السبت مقاطعات صينية عدة على الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية مع استمرار حدوث الإنذار الأحمر الذي أطلقته الصين من أجل الاحتياط من المخاطر الجيولوجية.