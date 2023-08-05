عالم بالأزهر: النبي داوود كان ملكا يأكل من عمل يده

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّ سيدنا داوود – عليه السلام – وهبه الله – تعالى – الملك والحكم مع النبوة، موضحاً «ربنا جعل داوود حاكماً في الأرض يحكم بين الناس كما ألان له الحديد ليشكله مثل العجين في يده، فيما أسال القِطر لسيدنا سليمان – عليه السلام – ليصنعا منه ما يشاءان».

جبر: صوم سيدنا داوود نصف الدهر.. يفطر يوما ويصوم يوما

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت، أنَّ سيدنا داوود عليه السلام أحب عبادة الله بشدة لدرجة أنه خلال الفترة التي بين العشاء والمغرب كان يقرأ فيها «الزبور» بأكمله ويحب الذكر ويصوم يوماً ويفطر يوماً، مشيراً إلى أنَّه رغم المُلك إلا أنه أحب أن يأكل من عمل يده.

يوم للذكر والعبادة.. وآخر لصناعة الدروع.. وثالث للقضاء والحكم

وتابع عالم الأزهر الشريف، «كان سيدنا داوود يصنع الدروع ويبيعها ويتكسب منها ليأكل من صنع يده لا مما ملكه الله ما يدل على شدة التقوى وتحري الحلال، وقال – عليه السلام - سأقسم الأيام ثلاث، يوم أقضى بين الناس، وآخر أصنع فيه الدروع وأبيعها، وثالث أعبد فيه الله – عز وجل وأخلو بنفسي.. وذلك من شدة حبه للعبادة».