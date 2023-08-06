أغنية «رايق» لحمزة نمرة تتخطى 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

تخطى الفنان حمزة نمرة بأغنيتة الجديدة رايق 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد أسبوعين من طرحها، والتي تصدرت التريند في الساعات الأولى من طرحها.

أغنيه رايق لحمزة نمرة

أغنية حمزة نمرة «رايق»، من كلمات محمود فاروق، وألحان أندريه مينا وحمزة نمرة، وتزيع مكساج أندريه مينا، وهي أول أغنية طرحها من ضمن 13 أغنية ضمن الألبوم.

ألبوم رايق لحمزة نمرة

يعد ألبوم رايق لحمزة نمرة أحد أطول ألبوماته الموسيقية إذ يضم 13 أغنية، من بينها مرايات ورياح الحياة بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي.