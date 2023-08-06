سلع تراجعت أسعارها الأيام الماضية.. منها الحديد والدواجن والأرز

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية انخفاضا ملحوظا خلال أسبوع وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير كميات بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن من أجل عيش حياة كريمة ومستقرة.

تراجع أسعار الحديد

وتراجع سعر طن الحديد في تعاملات الجمعة 4-8-2023 في مصر، بمختلف المصانع والشركات، ومن أبرزها حديد عز الذي سجل 36259 جنياً للطن الواحد، بتراجع 542 جنيهاً في الطن، كما أن كما سجل سعر الحديد الاستثماري34887 جنيها للطن الواحد في حين سجل سعر حديد المصريين 33700 جنيه للطن الواحد.

تراجع أسعار الذهب

من ضمن السلع الأساسية التي شهدت انخفاضا في أسعارها الذهب الذي ترجعت أسعاره في مصر، خلال خلال الأيام الماضية، لتسجل تراجعا بنحو 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2155 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها، وسجل الذھب عیار 24 مبلغ 2463 جنيها للشراء، و2450 جنيها للبيع، وذلك في تعاملات الثلاثاء وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن

وتراجعت أسعار الدواجن في تعاملات الخميس 3-8-2023 في الأسواق والمحلات بقيمة 3 جنيهات، ووصل سعر الكيلو إلى 55 جنيها تسليم أرض المزرعة، حيث يصل السعر للمستهلك النهائي في حدود 65 حتى 67 جنيها حسب المنطقة وذلك نتيجة تراجع الطلب، وفق ما أعلنته شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الأرز

وشهدت أسعار الأرز تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة «السائب»، 19 ألفًا و400 جنيه بواقع تراجع 1100 جنيه لكل طن، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب»، 17 ألفًا و100جنيه بواقع تراجع 1000 جنيه لكل طن، وسجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة»،21 ألفًا و800 جنيه بواقع تراجع 300 جنيه لكل طن ما ذكرته الغرفة التجارية بكفر الشيخ.