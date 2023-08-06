«الأطباء»: قدمنا دعمًا بـ283 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال يوليو الماضي

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية، أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.

وأضافت عضو مجلس النقابة، في بيان، اليوم الأحد، أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، مشيرة إلى أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر يوليو الماضي دعمًا لأبناء الأطباء في الدراسة لـ20 أسرة بمبلغ 122 ألف جنيه، ودعمًا لعلاج 26 طبيبًا بمبلغ 71 ألف جنيه، ودعم وفاة إصابة بكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه قيمة دعم استثنائي مقدم لاثنين من الأطباء.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة دراسية من نقابة الأطباء

وكانت نقابة الأطباء حددت الأوراق المطلوبة للحصول على الإعانة الدراسية، تشمل أصل إثبات قيد حديث لجميع الأبناء المطلوب تكفلهم بالإعانة وأشقائهم، أصل وثيقة الطلاق للطبيبة، وأصل مفردات مرتب حديث للطبيبة المطلقة عضوة النقابة وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل جواب بنكي برقم حساب العضو في أحد البنوك الآتية (مصر - الأهلي - الإسكندرية).

كما طالبت النقابة أرامل الأطباء بتقديم أصل برنت تأمينات للزوج الطبيب المتوفى بإجمالي المعاش، أصل برنت من التأمينات للزوجة، زوجة الطبيب المتوفى.