قيادي بـ«مستقبل وطن»: لقاءات السيسي بالزعماء العرب وحدت الرؤى حول مختلف القضايا

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الزعماء العرب، وهم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، في مدينة العلمين.

وأوضح «رزق»، أن تلك العلاقات تكشف علاقات الأخوة بين مصر والدول العربية، وعمق العلاقات المصرية مع أشقائها العرب، وحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون المشترك والتباحث حول الملفات المختلفة وتوحيد الرؤى بين الدول العربية بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية.

علاقات مصر مع الدول العربية

وقال «رزق»، في بيان له منذ قليل، إن العلاقات المصرية والإماراتية والبحرينية تتسم بالأخوة على مختلف الأصعدة والمجالات، سياسياً وتنموياً وثقافيا واقتصادياً، وتعتمد على دعائم والثقة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية الثلاثة المتمثلة في البناء والتقدم والتنمية.

ولفت إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة مهمة لبحث القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، حيث تم وتنسيق المواقف بين البلدان العربية الثلاثة، ودعم العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، من أجل حماية وصون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.

زيارة القادة العرب لمدينة العلمين

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة القادة العرب لمدينة العلمين لها دلالة مهمة، حيث أن مصر تمثل للزعماء والقادة مكانًا يستمتعون بوقتهم فيها، وفيه ذات الوقت تمثل رمزية مهمة كمكان يناقش فيه القادة القضايا الهامة، خاصة أن لقاءات الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد والملك حمد بن عيسى آل خليفة، سادها حالة من الراحة والاطمئنان والاتفاق حول القضايا الإقليمية البارزة، وغلب عليه أجواء الود والمحبة أكثر من أنه لقاء بروتوكولي رسمي وهو ما يمثل رسالة للعالم حول قوة العلاقات بين الدول الثلاثة.