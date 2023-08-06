إصابة 26 شخصا في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

أصيب 26 شخصًا في انقلاب أتوبيس على أحد الطرق بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، ونُقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تفاصيل حادث القاهرة الجديدة

وعن تفاصيل الحادث الذى شهدته منطقة القاهرة الجديدة، انتقلت سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع انقلاب أتوبيس يحمل عددا من العمال بعد ورود بلاغ بالحادث إلى رجال الشرطة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبفحص البلاغ تبيّن أنّ المصابين عددهم 26 شخصًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، واستعان رجال المرور بالأوناش لرفع آثار الحادث، وجرى إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مرة أخري، كما يقوم رجال الشرطة بمناقشة شهود العيان حول الحادث.