«البحيرة»: إعداد تقرير عن موظفي الـ«أونلاين» لمتابعة التكليفات وتنفيذها

حرصت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على متابعة آليات العمل ومتابعة الموظفين المكلفين بمهام «أونلاين» خلال عملهم من المنزل، موجهة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالبدء في متابعة تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها الموظفين من المنزل.

وطالبت نائب محافظ البحيرة بإعداد تقارير مفصلة عن كل مديرية ووحدة محلية، لرصد ما تم من تكليفات، ومدى تنفيذها، والإشراف على سير العمل، لضمان سهولة التواصل والتفاعل بين الرئيس المباشر وزملاء العمل.

متابعة العمل عن بعد في البحيرة

وشددت «بلبع»، في بيان صادر عن المحافظة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

وناشدت نائب محافظ البحيرة، المواطنين بمساندة جهود الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء، سواء في المنازل أو أماكن العمل.

ترشيد استهلاك الكهرباء في البحيرة

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل، وهو ما بدأ تنفيذه اليوم، وعلى مدار شهر أغسطس، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.