ظهور نتيجة رياض الأطفال بالسويس خلال ساعات.. بشرى سارة لأولياء الأمور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ظهور نتيجة رياض الأطفال، اليوم خلال الساعات القادمة، منوهة أن النتيجة ستحمل بشرى سارة للمتقدمين.

موعد نتيجة رياض الأطفال بمحافظة السويس

وقال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمحافظة للمدارس الرسمية المتميزة واللغات، ستعلنها المديرية خلال الساعات القادمة، بعد مراجعة بيانات المتقدمين للالتحاق بالمدارس المختلفة بكل دقة، وتوفير مبدأ إتاحة الفرصة، لحصول كل متقدم على حقه كاملاً.

بشرى سارة لأولياء الأمور

وأضاف «عمارة»، أن نتيجة القبول هذا العام برياض الأطفال مدارس اللغات والرسمية المتميزة تحمل بشرى سارة وهي قبول جميع المتقدمين حتى سن 5 سنوات، موضحا أنه يمكن لولي الأمر معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس، من خلال اتباع عدة خطوات، بعد الدخول على الحساب المستخدم في التقديم، وكتابة بيانات الدخول من الاسم والرقم السري.

وبعد الاستعلام على نتيجة رياض الأطفال، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة التي جرى قبوله بها لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة الأمر والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.