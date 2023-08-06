مكتبة دمنهور تستضيف أول شاعرة مصرية تشارك في نهائيات مسابقة دولية

استضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور، الشاعرة هبة الفقي التي استطاعت الوصول لنهائيات المسابقة الدولية «أمير الشعراء»، وذلك بحضور نخبة من مثقفي وشعراء البحيرة الذين شاركوا بقصائدهم الخاصة، منهم الشاعر محمود عقاب الحائز على جوائز متعددة في مجال الشعر، والشاعر محمود فليفل، والشاعر أحمد هلال.

أهمية الشعر كمصدر للمعارف الإنسانية

وأدارت اللقاء هبة الأصولي، مؤكدة أهمية الشعر في المجتمع كأحد مصادر المعارف الإنسانية، مرورا بدوره في توثيق تاريخ الأمم ومدى ارتباطه بتجارب الشاعر الحياتية.

وتضمن اللقاء التجربة الشعرية للشاعرة هبة الفقي، وكيف تدرجت في مجال الشعر حتى حصلت على عدة جوائز، كما ألقت أشهر قصائدها «أم الدنيا»، بجانب شعر المديح النبوي و«صرخة وجع».

مشاركة غنائية لطفلة موهوبة

واختتم اللقاء بمشاركة غنائية متميزة للموهوبة الصغيرة وتدعى «بهار» التي أنشدت قصيدة «مصر التي في خاطري»، كما غنت «لو بطلنا نحلم» وسط تفاعل كبير من الحضور.