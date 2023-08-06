استحداث جائزة التميز في التدريس بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، أن جامعة جنوب الوادي بصدد تنفيذ مشروع استحداث جائزة التميز في التدريس تحت شعار «أساتذة جنوب الوادي متميزون في التدريس»، ويهدف المشروع إلى استحداث جائزة للتميز في التدريس تمنح لأعضاء هيئة التدريس المتميزين سنويا، وفق معايير تقييم محددة، ويكون لها 3 مستويات، وهي مستوى القسم الأكاديمي ومستوى الكلية ومستوى الجامعة، ويكون لكل منها قيمة مالية محددة، أقلها التي تمنح على مستوى القسم وأعلاها التي تمنح على مستوى الجامعة، ويكون للجائزة نموذج تقديم إلكتروني ولجنة تديرها.

معايير تقييم المشاركين في الجائزة

وأضاف رئيس الجامعة ، في بيان، أنه سيتم تكريم الفائزين سنويا في احتفالية على مستوى الجامعة، وتتضمن معايير التقييم، على سبيل المثال، تقييم الطلاب للأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، واستراتيجية التدريس التي يتبعها العضو، والمحتوى العلمي الذي يعده العضو للمقرر أو المقررات الدراسية التي يقدمها للطلاب، والدورات التدريبية التي حصل عليها في مجال التدريس والتقييم، والسمعة من حيث عدم تعرضه لعقوبات تأديبية وغيرها من المعايير ذات الصلة.

طرق التدريس في جامعة جنوب الوادي

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الجائزة ستساهم في تزكية روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس بما ينعكس إيجاباً على جودة التدريس والعملية التعليمية بأكملها، وابتكار طرق تدريس في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.