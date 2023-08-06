السجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل شخص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم «ا.ا.م»، عامل، و«ا. ح.ا»، بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه «ح.ا.ص»، وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز المنشآة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

إصابة المجنى عليه بطلق ناري

جدير بالذكر أن الواقعة حدثت في دائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا من رئيس المباحث، يفيد بورود بلاغ بإصابة المجني عليه بطلق ناري، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاما بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن إصابته.

ضبط المتهمين في الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.