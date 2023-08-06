انطلاق المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» خلال أيام.. تستهدف صحة الأم

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» بوزارة الصحة والسكان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إطلاق هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة، إذ تعد من أهم المبادرات التي ستقود الدولة المصرية إلى بناء جيل جديد من الأبناء الأصحاء.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من المبادرات التي لا يعرف عنها الشعب المصري الكثير، رغم أهميتها للحفاظ على صحة الأم وتنظيم النسل داخل الأسرة الواحدة بفارق زمني بين إنجاب الطفل الأول والطفل الثاني.

الصحة النفسية والجسدية لأطفالنا

واستطردت قائلة: «الألف يوم الذهبية تعني التسعة شهور حمل بواقع 270 يوما بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل حتى اكتمال الفطام بواقع 730 يوما وبمجموع الرقمين نكون أمام أول 1000 يوم من العلاقة بين الأم وطفلها».

وأشارت إلى أهمية هذا الرقم، لأن الألف يوم الأولى من عمر أي طفل هي المسؤولة عن 85% من بناء قدرات الإنسان الصحية والجسدية والاجتماعية، ويشمل ذلك تعرفه على البيئة المحيطة بمن حوله، لذلك فإن بناء أطفالنا خلال هذه الفترة البسيطة بشكل صحي، هو الطريق الصحيح لإنتاج جيل من الشباب الأصحاء القادرون على استكمال مسيرة البناء للدولة المصرية.

المباعدة بين إنجاب الطفل الأول والثاني

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن مبادرة الألف يوم لتنمية الأسرة، تعمل على تحقيق فكرة التباعد بين إنجاب الطفل الأول والثاني، بمدة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تستطيع الأم التقاط أنفاسها للدخول في تجربة حمل وولادة جديدة، لافتة إلى أن فترة المباعدة تساهم في تحسين الخصائص السكانية لأن الطفل في هذه الحالة سيحصل على الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن الحفاظ على الحالة النفسية لهذا الطفل لأنه سيصبح قويا على الانفصال.