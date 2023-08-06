توزيع مشاريع تنموية ورؤوس ماشية في قرى مطاي بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا جمعية الأورمان في تنظيم احتفالية لتوزيع 31 مشروعا تنمويا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، و10 رؤوس ماشية لغير القادرين بقرى «عباس رحمي وأدقاق المسك والروضة والسيد علي وحلوه بمركز مطاي»، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضر الاحتفالية زكريا يويان عبدالملاك، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز مطاي، والدكتور جورج نجيب صموئيل، مدير إدارة الطب البيطري بمطاي، ومؤمن إبراهيم السيد، مدير إدارة الجمعيات.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

وقال ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن التوزيع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع رأس الماشية مشروع تنموي يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد، وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، بالإضافة إلي القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات

وأضاف أن الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا يقوم على تذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.