المصريون استقبلوا 600 كيلو ذهب من الخارج.. مطالب بتمديد «زيرو جمارك»

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب المعروفة باسم «زيرو جمارك»، استفاد منها عدد كبير من المصريين، حيث دخل إلى البلاد، منذ بدء العمل بهذه المبادرة، حوالي 600 كيلوجرام من الذهب.

تأثير المبادرة جيد على السوق المصرية

وتابع «فرج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن تأثير المبادرة جيد جداً على السوق المصرية، وقضت على وجود قفزات في أسعار المعدن الأصفر.

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة «زيرو جمارك» ساعدت في استقرار أسعار الذهب، مشيراً إلى أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، يتراوح بين 2150 و2160 جنيهاً، وأضاف أنه من المقرر أن ينتهي العمل بهذه المبادرة في شهر نوفمبر المقبل، وأعرب عن أمله في استمرارها.

انتعاش صناعة الذهب بسبب مبادرة إلغاء الجمارك

وأشار مستشار وزير التموين إلى أن صناعة الذهب انتعشت خلال الفترة الأخيرة، بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، والتي شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالمياً، لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث أن الذهب مرتبط بالطاقة.

واختتم حديثه موضحاً أنه لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار، سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محلياً، مؤكداً أنه في حال عدم الاستقرار العالمي تتجه الدول لاكتناز الذهب، كونه يمثل ملاذاً آمناً لحفظ القيمة، وبالتالي يرتفع سعره في مصر.