اعتماد وتجديد اعتماد 14 مدرسة بـ8 إدارات تعليمية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حصول 11 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بـ8 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة لتجديد اعتماد 3 مدارس، إضافة إلى 69 مدرسة سابقة، لتُصبح 83 مدرسة معتمدة، خلال خطة 2022 - 2023 ـ بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجهاً الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

اعتماد وتجديد اعتماد 14 مدرسة بـ8 إدارات تعليمية بكفر الشيخ

وكشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، وهي كالتالي: إدارة شرق كفر الشيخ 31 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 16 مدرسة، وإدارة سيدي غازي 7 مدارس، وإدارة الرياض 28 مدرسة، وإدارة قلين 43 مدرسة، وإدارة سيدي سالم 60 مدرسة، وإدارة دسوق 19 مدرسة، وإدارة فوه 12 مدارس، وإدارة مطوبس 14 مدرسة، وإدارة بيلا 25 مدرسة، وإدارة الحامول 13 مدرسة، وإدارة بلطيم 22 مدرسة، وإدارة برج البرلس 7 مدارس، إضافة إلى 66 مدرسة تم زيارتها في عام دراسي 2022 - 2023 وفى انتظار قرار الاعتماد.

منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تستهدف إرساء منظومة الجودة بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ وفقاً للقرار الوزاري 137 لعام 2012 من خلال تكليف منسق للجودة بكل مدرسة وتدريبية، من قبل إدارة قياس الجودة، وتشكيل فرق للجودة بجميع المدارس تكون مهمتها التقييم المؤسسي للوقوف على نقاط القوة، لتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها من خلال خطط التحسين بجميع المدارس وفقاً لمعايير الاعتماد التي تُطبقها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصولاً لتقدم 10% من جميع المؤسسات سنوياً تطبيقاً للقرار الوزاري 122 لعام 2016، تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للتعليم ورؤية مصر 2030 في مجال جودة التعليم.