احتفالات في الكنائس والأديرة.. نهضات روحية وموالد شعبية وسط حضور قبطي كبير

تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدا، الاحتفال بصوم العذراء، أحب الأصوام عند الأقباط، فهو صوم «أم النور»، الذى فرضته الكنيسة إكراماً للسيدة العذراء، المحبوبة من جميع الأجيال، كما قالت العذراء عن نفسها فى إنجيل لوقا، ويحرص خلاله الأقباط على الاحتفال ومدح العفيفة خلال النهضات الروحية والموالد الشعبية فى الكنائس والأديرة.

ويحتفل الأقباط بصوم العذراء لمدة 15 يوماً يبدأ من 7 أغسطس وحتى 22 من الشهر نفسه، وينتهى الصوم بالاحتفال بعيد العذراء، ولهذا الصوم قصة خاصة وعادات وعبادات تميزه عن غيره من الأصوام الكنسية، ويختلف هذا الصوم عن باقى الأصوام بالكنيسة، إذ له عادات خاصة عند الأقباط تميزه عن غيره من الأصوام، إذ تتنوع فيه أساليب الصوم بين الانقطاعى حتى الغروب، والصوم بالماء والملح والامتناع عن الأسماك، رغم كونه صوماً من الدرجة الثانية، وتحتفل الكنائس بنهضة صوم العذراء، وإقامة صلوات العشية وسط حضور كثيف من الأقباط طوال الـ15 يوماً، وصولاً إلى يوم 22 أغسطس، حيث يكون الاحتفال الكبير بعيد السيدة العذراء.

الأقباط يقيمون «زفة» للعذراء يومياً فى القرى

وتتخلل أيام صوم العذراء النهضات الروحية التى تنظمها جميع الكنائس، احتفالاً بأم النور، التى تتمتّع بمكانة كبيرة فى قلوب الأقباط، وتضم أيام النهضة عروضاً لكورالات كثيرة، كما يتم خروج الزفة يومياً احتفالاً بصوم العذراء، حيث يخرج الآباء الكهنة والشمامسة والشعب حاملين صور السيدة العذراء والصلبان والأعلام ويسيرون بها فى شوارع القرية، مردّدين الألحان والتسابيح والتماجيد للسيدة العذراء بمكبرات الصوت، وسط جو من البهجة والفرح يسود القرية كلها.

الأساقفة يطوفون الإيبارشيات فى أيام الصوم

وتنظم كنيسة العذراء بالمقطم منذ تأسيسها قداسين يومياً خلال الـ15 يوماً فترة صوم العذراء، وتضع جدولاً للنهضات الروحية تتخللها زيارة من الأب الأسقف الإيبارشية لمباركة الشعب خلال أيام الصوم.

وتشهد كنيسة العذراء فى مسطرد حضوراً كبيراً من الأقباط الذين يتوافدون على الكنيسة فى هذه الأيام المقدّسة، حيث تقيم الكنيسة مولداً فى هذا الوقت، الذى يتوافد فيه آلاف الأقباط، للتبرك فى المغارة الأثرية الموجودة بها، التى احتمت بها العائلة المقدّسة «السيدة مريم العذراء وابنها السيد المسيح والقديس يوسف النجار» لمدة شهرين أثناء رحلتهم إلى مصر، حيث اتخذته العائلة المقدسة مأوى لهم وكانت توجد بجوار «المغارة» بئر للماء، التى يأخذ منها الأقباط أكياس مياه بركة عند زيارتهم للكنيسة، كما يقبلون على توفية النذور ودق الصلبان من خلال جهاز للوشم يحفر على الجلد.

فيما تنظم كنيسة العذراء بالوجوه بشبرا قداسين طوال أيام الصوم، وأعلنت عن جدول لتنظيم مواعيد النهضة الروحية خلال الاحتفال بأيام العذراء، حيث تتخللها عظة من الأنبا تكلا، مطران دشنا، والأنبا بساده مطران أخميم، والأنبا ديسقوروس، أسقف شبرا الجنوبية. ويصلى الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، خلال نهضة العذراء، 4 قداسات فى دير العذراء بجبل درنكة.