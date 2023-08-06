ضبط 85 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط إدارة الرقابة التموينية بالدقهلية، 85 مخالفة تموينية في حملات رقابية مفاجئة للمرور على المخابز والأسواق، بمختلف الإدارات التموينية في المحافظة.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان له، أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات جاءت في مركز «ميت غمر، وبني عبيد، والسنبلاوين، وبندر المنصورة، وبلقاس، وشربين، ودكرنس، وأجا»، وجري تحرير 85 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، جاءت كالآتي:

تحرير 85 مخالفة تموينية

- محضر تجميع بطاقات، بعدد 39 بطاقة.

- 4 محضر تصرف في دقيق بقيمة 28 جوالا.

- 13 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

- 29 محضر نقص وزن ما بين 6 - 18 جراما.

- 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضران بيع بأزيد من السعر «سجائر».

- 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات «تاجر تمويني».

- محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية «تاجر تمويني».

- محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 2773 جنيها «تاجر تمويني».

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية «تاجر تمويني».