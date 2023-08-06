إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية»، بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 9 أشخاص، مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع لانقلاب سيارة تومناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف سعد، 66 سنة، سميحة سعيد دويدار، 45 سنة، نبيل هارون، 56 سنة، هاني لطفي عبدالغني، شريف حمدي حامد، 47 سنة، أديب الكسان غطاس، 62 سنة، أشرف محمد علي، 57 سنة، محمود محمد محمود، 62، أشرف محمد عياد، 65 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.