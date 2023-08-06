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أغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة تقترب من مليوني مشاهدة على «يوتيوب»

كتب:

أحمد حسين صوان
11:56 م | الأحد 06 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

حققت أغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد، إذ تقترب من مليوني مشاهدة حتى الآن.

تعاون الفنان حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق

وأغنية «رياح الحياة» تعاون فيها الفنان حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق ولحنها حمزة نمرة، وهي من توزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وتقول كلمات الأغنية:

تهبي يا رياح الحياة

ديماً بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الآلام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا أروح أنام

وتعد أغنية «رياح الحياة»، واحدة من أغاني ألبوم «رايق» الذي يعود به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن 4 أغنيات وهي بخلاف «رياح الحياة»، رايق، غروب، إسكندرية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.