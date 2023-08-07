إصابة 3 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بحدائق أكتوبر

أصيب 3 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على طريق الفيوم بحدائق أكتوبر، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص ومصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم.

انفجار الإطار الأمامي سبب وقوع الحادث

وعلى الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين خلال سير ميكروباص على طريق الفيوم، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.