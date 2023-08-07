مد التقديم الإلكتروني للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر.. اعرف الشروط

أعلنت إدارة التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، مد فترة التقديم الإلكتروني للتعليم المزدوج إلى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بناء على توجيهات هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مد فترة التقديم التعليم المزدوج بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أنّ سبب مد فترة التعليم المزدوج إلى يوم الخميس المقبل، يرجع إلى إعلان نتيجة الدور الثاني لطلبة الإعدادية، وقبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل.

وكانت إدارة التعليم المزدوج بالبحر الأحمر، قد أعلنت قبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، وذلك في أقسام تحلية المياه، وصيانة وإصلاح السيارات، والتبريد والتكييف والسباحة والفنادق.

التقديم للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر

وقالت شيماء ضرغام مديد إدارة التعليم المزدوج بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التقديم لمدارس التعليم المزدوج، يكون لخريجي طلبة الشهادة الإعدادية الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023، ويكون التقديم عبر منصة التعليم المزدوج وسداد رسوم التقديم وقدرها 250 جنيهًا مصريًا، تُسدد على كود فوري على رقم 666‪17.

ويتم إخطار الطالب بعد ذلك، بموعد الإمتحان عقب أداء امتحان المقابلة الشخصية.