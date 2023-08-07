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نجاح فريق طبي بمستشفى تمي الأمديد بالدقهلية في تركيب قساطر مستديمة

كتب:

آية حسنين
10:50 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
إجراء جراحة قسطرة مستديمة بالدقهلية

إجراء جراحة قسطرة مستديمة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفي تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي، الأولى تحت الترقوة والثانية فخذية.

خدمة توفير قسطرة مستديمة بالدقهلية

وأضاف «مكين»، أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى، ما يعد نقلة نوعية فى التسهيل على مرضى الغسيل الكلوي، لاسيما أن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة.

وأعرب وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري أمراض الكلى ومدير المستشفى، والدكتورة إيمان محمد رضا رئيس قسم الكلى، فضلاً عن الدكتور إيمان رمضان بدوي أخصائي أمراض الكلي، وفريق من التمريض.

وأثنى «مكين» على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى في مديرية الصحة بالدقهلية، لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة، والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا على المرضى.

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بقلم آية حسنين