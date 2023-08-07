مصروفات تجارة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، يهتم بها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم من الناجحين في مرحلة الثانوية العامة، خاصة بعد ظهور النتيجة على مستوى أنحاء الجمهورية، وإعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وبينها سوهاج، التي بدأت بها أعمال التنسيق منذ أول أمس السبت.

وتنشر «الوطن»، فيما يلي، مصروفات تجارة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم.

مصروفات تجارة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وعن مصروفات تجارة سوهاج، جاءت الرسوم الدراسية العام الماضي: «انتظام 610.5 جنيه»، وانتساب موجه «1057 جنيها»، بينما سيتم إعلان الرسوم لهذا العام، عقب التنسيق وبدأ التقديم إلى الكلية.

تنسيق تجارة سوهاج

وجاء تنسيق تجارة سوهاج في العام الماضي، 265 درجة للمرحلة الأولى، حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي.

كم تضم كلية التجارة في جامعة سوهاج 4 أقسام، وذلك بحسب الموقع الرسمي للكلية، كالتالي:

- قسم المحاسبة.

- قسم إدارة الأعمال.

- قسم الإحصاء.

- قسم أساليب الكمية.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم لكلية تجارة سوهاج

وجاءت الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق بكلية تجارة سوهاج، بحسب الموقع الرسمي للكلية كالتالي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

ـ أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و3 صور منها

ـ نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

ـ بطاقة الترشح و3 صور منها.

ـ نموذج 6 جند للذكور من قسم الشرطة التابع له الطالب، أو 7 جند حالة الفقد الــ6 جند.

ـ 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ دوسيه بلاستيك.

ـ 80 جنيهًا عن كل مادة قيمة الكتاب الإلكتروني.

ـ شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا شرط أساسي لطلاب الانتظام فقط.

ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب انتظام فقط.