مدبولي: الرئيس السيسي والعاهل الأردني يوجهان بتوطيد العلاقات الثنائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اللجنة الأردنية المصرية المشتركة، تناقش مشروعات مهمة جدا للبلدين، وتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، قيادة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، يوجهان الحكومتين بتوطيد العلاقات الثنائية، ارتباطا بالروابط التاريخية الطويلة بين البلدين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أنّه سعيد للغاية كون البلدين تغلبا على أغلب التحديات والمشكلات التي كانت تواجه اللجنة المشتركة بين البلدين، متابعا: «الآن ننظر لتطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير مشروعات جديدة، ولم يعد لدينا مشكلات، وانتقلنا لتدعيم العلاقة والروابط للتعاون بمجالات ومشروعات مستقبلية مهمة، وهذا لن يتم إلا من خلال ربط الدولتين بشبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي وبنية أساسية قوية جدا».