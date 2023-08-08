مسؤول بجامعة الدول العربية: صناعة السفن تزيد قدرة العرب التنافسية

قال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن صناعة النقل البحري وتوطين صناعة السفن في المنطقة العربية، يزيد من المزايا والقدرات التنافسية للدول العربية كاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأشارت الكلمة إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.

ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا يخلق ميزة تنافسية

وقال «أبو النصر»، إن القمم العربية أكدت ضرورة ربط الدول العربية جوا وبحرا وبرا، مشيرا إلى أن تحسين صناعة السفن هو الطريق الأمثل لما يمثله النقل البحري من عامود الاقتصاد لما يمثله من 80% من أساسيات الاقتصاد.

وتابع: «منطقتنا العربية معبرا لقوافل التجارة على مدار التاريخ لتوسط موقعها بين الشرق والغرب، إلا أن التغيرات التكنولوجية غيرت العديد مما سبق، ووضعت معايير جديدة لهذه الصناعة، وتطوير هذه الصناعة يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمار جديد في المنطقة العربية».

أبو النصر: نمتلك تاريخا طويلا من صناعة السفن

وأوضح أن المنطقة العربية لها تاريخ طويل في صناعة السفن، وهو ما يمنحها تنافسية قوية، إلا أن الدول العربية تقوم بإصلاح السفن وبنائها خارج المنطقة العربية، لذلك لا بد من الارتقاء بهذه الصناعة عن طريق وضع استراتيجيات جديدة للنهوض بها وتقوية صناعة الحديد والصلب القائم عليها صناعة السفن وتقوية التشريعات والقوانين لتقوية هذه الصناعية وتحمل الجهاز المصرفي دعم هذه الصناعة لما لها من تكلفة عالية جد.