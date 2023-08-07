برنامج «وعي» يوضح علامات الخطر لدى الطفل حديث الولادة.. الذهاب للطبيب فورا

حدد برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من العلامات التي تشكل خطرا على صحة الطفل حديث الولادة، وفي حال ظهورها، تستلزم الذهاب إلى الطبيب فورا، لفحص الطفل ومعرفة السبب وراء ظهور تلك العلامات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، علامات الخطر لدى الطفل حديث الولادة، وفقا لتقرير برنامج وعي للتنمية الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

«وعي» يوضح علامات الخطر لدى الطفل حديث الولادة

- ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 37.5 درجة).

- هبوط في درجة الحرارة وبرودة جسمه رغم التدفئة (أقل من 35.5 درجة).

- صعوبة في الرضاعة أو عدم القدرة على الرضاعة أو رفض الرضاعة مرتين متتاليتين.

- كثرة النوم وصعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم نزول البول لمدة 24 ساعة بعد الولادة.

- عدم نزول البراز لمدة 48 ساعة بعد الولادة.

- تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأصفر أو الشحوب.

- نزول دم أو صديد من السرة.

- القيء المستمر.

- تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر خلال 48 ساعة من الولادة (الصفرا لدى حديثي الولادة).

- انتفاخ (تورم) أعلى الرأس.

قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية

وجدير بالذكر أن برنامج وعى للتنمية المجتمعية، يشمل 12 قضية مجتمعية، هى: « مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة».