نتائج مباريات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

أسفرت نتائج مباريات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب، اليوم الإثنين، والتي أقيمت على 3 ملاعب من عمر الدوري في نسخته العاشرة، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز فريق شباس الشهداء على فريق لاصيفر بخمسة أهداف نظيفة.

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، فوز مركز شباب المنشأة الكبرى على شباس عمير بأربعة أهداف مقابل هدف، كما فاز شباس الملح على ميت الديبة بثلاث أهداف مقابل هدف.

منافسات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب في كفر للشيخ، حيث تقام مباريات الأسبوع الثالث من عمر الدوري في كفر الشيخ ولقاءات فرق المجموعة الثالثة غدا الثلاثاء، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.