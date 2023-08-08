رسالة مثيرة من بن شرقي قبل حسم مصيره بالعودة للدوري المصري.. عاجل

نشر الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك السابق، رسالة مثيرة، قبل أيام من حسم مصير وجهته المُقبلة، بعد فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع فريقه الإماراتي.

رسالة مثيرة من بن شرقي قبل تحديد مصيره وترقب عودته للدوري المصري

وكتب بن شرقي، عبر حسابه الرسمي على «الفيس بوك»: «لن يتعافى المرء بالمال ولا الجاه ولا الناس.. سيتعافى فقط إذا اتصلت روحه بخالقها».

وارتبط اسم أشرف بن شرقي، من جديد بالدوري المصري، عن طريق اقترابه من الانتقال إلى بيراميدز، وفقًا لعديد من التقارير الصحفية، وكذلك وجود رغبة لدى الزمالك لضمه، لاسيما أن اللاعب أصبح حرًا وغير مرتبطًا بنادٍ.