حقيقة صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة .. وزارة العمل توضح

حذرت وزارة العمل، المواطنين، من الانسياق وراء شائعات يروجها أفراد وجهات مجهولة، بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، عبر رسائل «sms» يتلقاها عدد من المواطنين على هواتفهم المحمولة، وتتضمن مطالبة أصحاب هذه الهواتف بتسجيل بياناتهم الشخصية للحصول على منحة جديدة تصرفها الحكومة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة.

صفحات وهمية تروج لمنحة العمالة غير المنتظمة

شهدت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية ترويجا عبر صفحات غير رسمية، لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، قدرها 500 جنيه، ومطالبة من ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة بالإسراع في تسجيل بياناتهم عبر رسائل SMS على أرقام هواتف تحددها رسائل يتلقاها مواطنين على هواتفهم المحمولة.

وكشف مصدر رسمي بـ وزارة العمل، في تصريحات لـ « الوطن » عن حقيقة صرف منحة جديدة قميتها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق، مضيفا أن المنح التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة هي المنح الدورية التي أقرها قانون العمل لهذه الفئة كإعانات، ومنها المنح الدورية التي تصرفها الوزارة سنويا مثل منح الأعياد ومنحة دخول المدارس.

تحذيرات الوقوع في شباك النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة

لفت المصدر إلى أن استجابة المواطنين للجهات المجهولة التي تطلب بيانات العمالة غير المننتظمة عبر رسائل الـ « SMS» قد تعرضهم للخطر، وتعرضهم لأضرار مادية، والوقوع في شباك عمليات النصب والخداع.

جدير بالذكر أن آخر المنح المقررة من الدولة للعمالة غير المنتظمة، هي منحة 1000 جنيه وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال في الأول من مايو 2023 ، لمواجهة الغلاء.