أعلنت كلية التمريض بجامعة سوهاج، مصروفات تمريض سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، ليتثنى لطلاب الشهادة الثانوية العامة قسم علمي علوم التقديم للكلية، عقب اعتماد تنسيق تمريض سوهاج لهذا العام.

مصروفات تمريض سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وحددت كلية التمريض مصروفات تمريض سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، كالتالي وفق بيان رسمي لها:

شروط التقديم لكلية التمريض

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة القسم العلمي بسنة الالتحاق بالكلية، أو شهادة معادلة يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية.

- يجوز قبول الحاصلين على ليسانس أو بكالوريوس من كليات أو معاهد أخرى، بشرط أن تكون الثانوية العامة قسم العلمي، وأنّ يكون حاصلًا على تقدير جيد فما أعلى بالكلية التي تخرج فيها، وألا يكون قد مضى على الثانوية العامة 5 سنوات.

- يجوز قبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحي شعبة تمريض أو المعهد الفني للتمريض بالفرقة الثانية بحد أدنى 5% من عدد الطلاب المسجلين بالعام الجديد، والحصول على 75% فما فوق.

- بالنسبة للطلاب الوافدين، يجري قبولهم وفقا للائحة الوافدين بالمجلس الأعلى للجامعات.

مصروفات كلية التمريض بجامعة سوهاج

أوضحت تمريض سوهاج، أنه لم يتم اعتماد اللائحة المالية للعام الحالي حتى الآن، ومن المنتظر إقرارها مزامنة مع إعلان تنسيق التمريض لهذا العام وبدء التقديم للكلية، ووفقًا للعام الماضى ستتجاوز المصروفات 700 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وكشفت تمريض سوهاج عن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية، وهي:

- بطاقة الترشيح للكلية.

- شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- استمارة نجاح بالثانوية العامة.

- 6 صور شخصية.

- مظروف بلاستيكي.

وأفادت كلية التمريض بجامعة سوهاج، أنه تقرر هذا العام، تقرر إلغاء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.