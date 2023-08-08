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مصرع طفلا غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الشرقية

كتب:

ياسمين عزت
12:05 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقًا، في أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بقسم شرطة بلبيس، وجرى نقل الجثمان والتحفظ عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف الجهات الأمنية المعنية، وتحرر المحضر القانوني للواقعة.

غرق طفل أثناء الاستحمام بالترعة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقباله جثمان طفل عمره 15 عامًا، ويدعى «أحمد.ك س»، ومقيم في بلبيس، وجرى التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها للوقوف على أسبابها، وتم إجراء الصفة التشريحية من قبل رجال الأمن المختصين، لتوضيح أسباب الوفاة في التقرير الطبي.

استخراج تصاريح الدفن

وتستعد أسرة الطفل، لاستلام الجثمان بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وانتهاء تصاريح الدفن.

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