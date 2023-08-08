أسماء أوائل السنة النهائية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة السنة النهائية لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بنسبة نجاح 98.73%، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نجاح 78 طالبا وطالبة، وحصل 16 منهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و4 آخرين على جيد جدا مع مرتبة الشرف، و5 طلاب على تقدير امتياز، و31 طالبا على تقدير عام جيد جداً، و22 طالبا على تقدير عام جيد.

وقال مندور إن الكثير من الآمال معقودة على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لتطوير منظومة الصناعة في إقليم القناة وسيناء، مطالبا الخريجين بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

أسماء أوائل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

من جهته، أعلن الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، أسماء الطلاب العشر الأوائل الحاصلين على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وهم، ندى حسين أحمد حسين عبده، ونسرين عبد الله عبد الله الشاذلى، وأحمد هلال السيد محمد نصير، وهدى عمر محمود، وسامية محمد عبد العزيز سيد أحمد، وشيرين محمد عبد اللطيف، وتقى محمد عبد المجيد حامد، وآمال أحمد محمد معوض ، وندا أحمد عيد، وشروق عبد الفتاح صبحي.