يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى معرفة موعد التقديم لمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة والأوراق المطلوبة للتقديم، خاصة بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة، وبدء مرحلة التنسيق الأولى للشعب الثلاث.

موعد التقديم لمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

ويبدأ التقديم في معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، بعد انتهاء مرحلة التنسيق وتسجيل الرغبات وظهور نتيجة التنسيق، إذ يتوجه الطالب إلى المعهد ويقدم الأوراق المطلوبة للالتحاق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

وحدد المعهد في بيان له، عدة أوراق من أجل التقديم في المعهد لطلاب الثانوية العامة، وهي:

- أصل شهادة النجاح الأصلية

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- صور شخصية

-صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر

- بطاقه 6 جند ونموذج 2 جند للذكور فقط

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- دفع المصاريف كاملة

أقسام الدراسة في معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

وأوضح معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، أنه توجد عدة أقسام للدراسة، وهي:

شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال

يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال، بعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد، وتعادل درجة البكالوريوس في كلية التجارة.

شعبة علوم الحاسب

تكون درجة البكالوريوس في علوم الحاسب بعد 4 سنوات من الدراسة، وهي تعادل درجة البكالوريوس في كلية الحاسبات والمعلومات.

شعبة نظم المعلومات الإدارية

مدة الدراسة بها 4 سنوات، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية.

مصاريف الدراسة بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

وجاءت مصاريف العام الماضي للمعهد، لشعبة علوم الحاسب 10780 جنيها، وشعبة نظم معلومات الأعمال وإدارة ومحاسبة 9125 جنيها، وقابلة للزيادة هذا العام.