غدا.. انتهاء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023

يحل موعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023، مساء غدا الخميس، للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك وفقا لقرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد أعمال المرحلة الأولى للتنسيق لتنتهي مساء الخميس بدلا من الأربعاء من أجل منح الفرصة للطلاب الذين لم ينتهوا من أعمال التنسيق الإلكتروني.

موعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023

ووفقا لقرار وزارة التعليم العالي، حول موعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023، فإن إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني منتظمة عبر رابط التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، مع استمرار موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

معامل الجامعات الحكومية

وتفتح الجامعات الحكومية معامل الحاسب الآلي بها لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهر اليوم وغدا، حتى انتهاء أعمال التنسيق، فيما يُغلق الموقع الرسمي لـ تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى للتنسيق.