إقبال كثيف على برنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى في المحافظات

أقيم برنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى أمس الاثنين، بمديريات أوقاف القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبور سعيد وجنوب سيناء والجيزة وسوهاج والغربية والقليوبية والوادي الجديد، بواقع 62 مكتبة تحت إشراف نخبة متميزة من الأئمة وأساتذة الجامعات.

برنامج «اقرأ» الصيفي

ويأتي برنامج «اقرأ» في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية من خلال برنامج «اقرأ» الصيفي، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد، وتقوية الجوانب الثقافية لدى الشباب وغيرهم، ومواجهة الفكر المتطرف.

إقبال كثيف للمشاركة في برنامج «اقرأ»

وشهد البرنامج الصيفي إقبالا كثيفا من الرواد والجمهور والطلاب، الذين أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، والتواصل المستمر مع الجماهير وخاصة الشباب من خلال فعالية برنامج «اقرأ» الصيفي مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عدد من الصور لفعاليات البرنامج الصيفي «اقرأ» بحضور المشاركين فيه.