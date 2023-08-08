مصرع عامل وإصابة طالب في انقلاب دراجة أعلى دائري المريوطية

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر في انقلاب دراجة نارية أعلى دائري المريوطية، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة أعلى الدائري تجاه المريوطية

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع عامل 25 سنة وإصابة طالب 20 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.