بتكلفة 40 مليون جنيه.. بدء تسليم 61 باكية في مجمع شوادر نجع حمادي للتجار

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادي الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة.

61 بائكة في مجمع شوادر نجع حمادي

وقال محافظ قنا إن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي، مقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 باكية بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، وتم تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ.

شادر نجع حمادي بتكلفة 40 مليون جنيه

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أكد محافظ قنا أن الشادر يضم مبنى إداريا ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جميع التجار الذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، وسيتم توقيع عقود إيجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لافتا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.