«السياحة» تنظم رحلات للفائزين في «ثقافة بلادي» لمعالم القاهرة والفيوم

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّ وزارة السياحة والآثار حرصت على المشاركة في تقديم الجوائز الخاصة بمسابقة «ثقافة بلادي»، بتنيظم رحلات للفائزين؛ لزيارة معالم القاهرة والفيوم.

وأضافت أن الرحلات من أجل إطلاع الطلاب على أهم ما تتميز به هاتين المدينتين، لا سيما أن كلًا منهما تزخران بالعديد من المعالم الفريدة سواء السياحية أو الأثرية، فالقاهرة تنبض بالحياة على مدار الساعة بنيلها ومتاحفها وفنادقها الفاخرة، وغيرها من المقومات، والفيوم بما فيها من مقومات طبيعية مثل محمية وادي حيتان، وشلالات وادي الريان إلى جانب الآثار المميزة تقدم مزيجًا فريدًا لتجربة سياحية لا تُنسى.

احتفالية بالفائزين في «ثقافة بلادي»

يشار إلى أنّ الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شاركت اليوم في احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «ثقافة بلادي»، والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بمؤسسة الأزهر، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبالتعاون بين قطاعات الأزهر الشريف، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، كما شارك في الاحتفالية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر االشريف.