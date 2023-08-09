أستاذ بالأزهر: إعمال العقل يخدم النص الديني

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ العقل يخدم النص الديني من حيث الفهم والتفسير طالما بضوابط محددة، موضحاً مسألة من يرفضون أعمال العقل في النصوص الدينية ومبينا معنى «قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» وعلاقتها بالاستشهاد بالآية للدلالة على من يرفضون إعمال العقل في النصوص الدينية.

سليمان: إعمال العقل في النصوص الدينية وأهميته

واضاف «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هذه الكلمة ليست كلمة المؤمنين لكن البعيدين عن الإيمان بالله والمتعصبين لأسلافهم، مؤكدا أهمية إعمال العقل في النصوص الشرعية لأنه الأداة التي تقدس هذا النص وتدرك فحواه ومعناه وأساليب الإعجاز التي احتوت عليها النصوص سواء من الكتاب أو السنة.

النص وإعمال العقل

وتابع عالم الأزهر الشريف، «إعمال العقل في قراءة النص والاجتهاد فيه لأن العقل خادم النص «بمعنى تفصيله وفهمه لكن على نحو ونهج بضوابط محددة ومعينة لا يخرج عنها».