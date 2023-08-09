نائب رئيس «مستقبل وطن» يواصل لقاءاته بالقيادات الحزبية في المحافظات

واصل أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، سلسلة اللقاءات بالقيادات الحزبية بالمحافظات، حيث التقى أمس، أمناء الحزب والتنظيم والهيئة البرلمانية بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، في مقر الأمانة المركزية الرئيسي.

حزب مستقبل وطن

شارك في اللقاء، عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وأمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة، وعصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم، وعدد من قيادات وأمناء الأمانات المركزية بالحزب.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الحزب بالمحافظتين، خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤى ومقترحات الحضور، لتذليل العقبات ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.

وفي كلمته، أكد أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، أهمية العمل الجماعي وضرورة الوحدة والتلاحم بين الهيئة البرلمانية والتنظيم الحزبي لتحقيق المصلحة العامة للحزب، مشددا على أهمية التواصل المستمر بين الأمانة المركزية والأمانات في مختلف المحافظات.

من جانبه، أشار عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إلى قوة حزب مستقبل وطن والتفاعل الكبير بين قياداته، لافتا إلى النقلة النوعية التي يشهدها حزب مستقبل وطن خلال هذه الفترة.

العمل الجماعي

وأكد أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، ضرورة العمل الجماعي لإعلاء المصلحة العليا للحزب، والعمل بنظام مؤسسي لتحقيق الأهداف المرجوة.