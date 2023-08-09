أماكن تواجد مبادرة 100 يوم صحة.. خريطة تشمل جميع قرى الجمهورية

على مدار ما يقرب من شهرين أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة «100 يوم صحة»، بجميع محافظات الجمهورية، للكشف المجاني عن جميع الأمراض وطمأنة المواطنين على أنفسهم.

أماكن تواجد مبادرة 100 يوم صحة

وتنصح وزارة الصحة المواطنين دوما بالمشاركة في المبادرة وتلقي الخدمات المجانية المقدمة بها قبل انتهائها 56 يوما، موضحة أماكن تواجد مبادرة 100 يوم صحة وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال عناونين محددة، ويمكن الاطلاع عليها ومعرفة أماكن تواجدها في الشوارع من هنـا، حيث توضح الخريطة المرفقة أماكنها على مستوى محافظات الجمهورية.

وبشكل عام توجد مبادرة 100 يوم صحة على مستوى محافظات الجمهورية في الأماكن التالية:

- الوحدات الصحية.

- العيادات والقوافل المتنقلة.

- الأماكن الحيوية في المحافظات.

التوسع في تقديم مبادرات الصحة العامة

وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة خلال 100 يوم، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات وتقديم الخدمات الطبية لـ104 ملايين مصري في 27 محافظة بالمجان.

وتتميز بأنها يوجد بها 500 قافلة طبية و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويمكن الاستفادة بخدماتها بالتوجه لأقرب وحدة صحية من الوحدات التي توفر خدمات المبادرة.