مقدمو «8 الصبح» يهنئون «مسلم» بمنصبه الجديد: شكرا على دعمك لـDMC

وجّهت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، التحية والتقدير للدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ما بذله من جهد كبير خلال فترة عمله ورئاسته لشبكة قنوات DMC.

وقدّمت «يوسف»، خلال حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، التهنئة للدكتور محمود مسلم على منصبه الجديد رئيسا لقطاع الصحف والمواقع، في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تهنئة الدكتور محمود مسلم على منصبه الجديد

وفي ذات الصدد، أعربت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عن امتنانها وشكرها وتقديرها للدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على دعمه لشبكة DMC خلال الفترة الماضية، موجّهة التهنئة على مهمته الجديدة، ومتمنية له كل التوفيق والسداد والنجاح دائما.