اعرف آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. «علشان لو ملحقتش»

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل، ويبحث الطلاب عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى خاصة من لم يستطع التسجيل.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتنسيق المرحلة الأولى لتنتهي غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، مشددا على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى

وكان آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، ولكن تقرر مد فترة التنسيق يوما إضافيا ليكون غدا الخميس الموافق 10 أغسطس.

وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى بشكل إلكتروني على مدار الـ24 ساعة، لافتا إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هـــنا.

وتيسيرا على الطلاب، تتيح وزارة التعليم العالي، معظم معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا يوميا.