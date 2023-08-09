تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و85 سيارة.

وأضافت أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 183 شاحنة و47 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 317 شاحنة و38 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

وصول 3500 رأس عجول حية بوزن 1200 طن لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة LILY - J وعلى متنها 3500 رأس عجول حية بوزن 1200 طن قادمة من جيبوتي، إذ قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة قبل السماح بدخولها الميناء لصالح جهاز الخدمة الوطنية وسيتم حجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، للتأكد من سلامتها لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق وتغادر العبارة أمل.