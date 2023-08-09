«يلا صيانة».. مبادرة لإصلاح المقاعد في مدارس القليوبية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة بعنوان «يلا صيانة» لإصلاح وصيانة المقاعد المدرسية وتدويرها للحفاظ علي المال العام بجميع مدارس المحافظة، في ضوء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

مبادرات صيانة وتدوير المقاعد المدرسية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تقوم على التنسيق مع التعليم الفني تحت رعاية المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، لصيانة وتدوير الديسكات والمقاعد المدرسية في جميع مدارس المحافظة.

وأكدت أنها وجهت باستمرار المبادرة، لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات، ومقاعد مدرسية لإعادة استخدامها في المدارس، مشيرا إلى أن التعليم الفني له دور كبير في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات بما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة.

وجهت وكيل وزارة تعليم القليوبية، جميع مديري الإدارات التعليمية تنفيذ المبادرة في المدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة والإصلاح بالمقاعد المدرسية والدسكات وجميع الأثاث المدرسي ودهانها بألوان مميزة خلال الاجازة الصيفية استعدادا للعام الدراسي الجديد، مع مشاركة طلاب التعليم الفني لخلق روح التعاون والانتماء لدي الطلاب لمدارسهم، واستغلال الوقت لديهم، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.