موعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق 2023.. «سجل قبل إغلاق الموقع»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن يكون غدا الخميس 10 أغسطس، آخر موعد للتسجيل، بعد أن كان سينتهي اليوم الأربعاء وتم مده حتى الغد.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّه يمكن تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 لأكثر من 22304 طلاب، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% لعدد15013 طالبا، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد 74923 طالبا.

خطوات التسجيل من خلال رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات

أما عن خطوات التسجيل من خلال رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 فهي كما يلي.

ـ الدخول على موقع التنسيق لالكتروني.

ـ إدخال الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ـ إدخال الطالب رغباته على أن يراعى قواعد التوزيع الجغرافي.

ـ يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

قواعد ترتيب اختيارات ورغبات الطالب

وحددت الوزارة بعض الخطوات والقواعد التي يجب على الطالب مراعاتها عند ترتيب اختيارات الطالب، كما يلي.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.