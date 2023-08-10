اليوم ختام تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الموقع يغلق 7 مساء

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي، اليوم في السابعة مساءً، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 بغلق باب التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بعد أن تكون انتهت المدة الزمنية للمرحلة وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.