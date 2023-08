المطرب مسلم يطرح أغنية «للصبح معاك» عبر يوتيوب

طرح الفنان اللبناني مسلم عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الرقمية، أغنيته الجديدة بعنوان «للصبح معاك»، وذلك احتفالاً بموسم صيف 2023.

أغنية للصبح معاك، للمطرب مسلم، من كلمات وليد الغزالي وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع موسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر هاني محروس، أما الإخراج فكان تحت إدارة And Beyond Creative Hub- الذراع الإبداعي لشركة And Beyond، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

فكرة الفيديو كليب ترتبط بالأجواء الصيفية

دارت فكرة الفيديو كليب، في إطار من البهجة والسعادة والتي ترتبط بالأجواء الصيفية والرحلات الشبابية، حيث تقوم مجموعة من الأصدقاء، افتراش أحد منعطفات الجسور في العاصمة بيروت وتحويلها إلى ساحة نشاطات، وتنضمّ إليهم مجموعة من الشابات لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق.

يذكر أنه رافق العمل حملة ترويجية من مقتطفات وإعلان ترويجي للفيديو كليب قبل طرحه وقد عبّر مُسلم عن سعادته بالتعاون مع And Beyond على صعيد الإخراج والتنفيذ الإبداعي للعمل، وتُعتبر «للصبح معاك» باكورة أعماله الفنية من إنتاج Beyond Music.

وأشار في بيان صحفي، إلى أنّ قالب العمل العام يُناسب موسم الحفلات والصيف، ويتماشى مع «ترنيد» رحلات وخروجات جيل شباب اليوم الذين يعتمدون على البساطة بعيداً عن التكلّف.

على صعيد آخر، يبدأ مُسلم سلسلة من النشاطات، والإصدارات الفنية، حيث أنّه بدأ التجهيز للأغنية المقبلة والتي ستحمل طابعاً موسيقياً مختلفاً.