سامح عيد: الإخوان ليسوا محل ثقة في أي عهد أو اتفاق

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن الإمام يحيى في اليمن كان يراعي اليهود ويحميهم لأنهم كانوا تجارا ومستقرين في اليمن، وبعد تدبير حسن البنا اغتيال الإمام يحيى وخطط للثورة عليه، استباح نجله الإمام أحمد مدينة صنعاء، ودمر تجارة اليهود، فهربوا إلى فلسطين، وهذا عامل أساسي دعم قيام دولة إسرائيل.

جماعة الإخوان أقرت بعض النظم التي ليست من الإسلام

وأضاف عيد خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان الإرهابية أقرت بعض النظم التي ليست من الإسلام ولم يقرها الرسول، مثل أن تتزوج بأمر الجماعة فقط.

الإخوان ليسوا محل ثقة في أي عهد أو اتفاق

وتابع الكاتب والباحث، أن الإخوان ليسوا محل ثقة في أي عهد أو اتفاق، وهناك عدد من النقباء الذين انشقوا عن الجماعة رفضوا الحديث عن أي شيء يخص الجماعة رغم أنهم منشقون، ويبدو أن بيعتهم كانت على الموت وليس على السمع والطاعة فقط.